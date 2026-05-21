Nisida: Fondazione Onesight Essilorluxottica Italia dona visite oculistiche e occhiali da vista ai ragazzi degli IPM

AgenPress. Martedì 26 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il Centro Studi di Nisida, alla presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario Andrea Ostellari e del Presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Leonardo Maria Del Vecchio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma filantropico previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto da Antonio Sangermano, Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, e dal Presidente della Fondazione, Del Vecchio.

L’incontro rappresenta un importante momento di confronto e condivisione dedicato alla presentazione delle attività già avviate e degli interventi programmati nell’ambito della collaborazione istituzionale, nata con l’obiettivo di promuovere iniziative concrete a sostegno della salute visiva dei giovani in carico ai servizi minorili.

A tal fine, il 26 e 27 maggio, l’équipe composta da un medico oculista e da un ortottista, coordinata dal dottor Vincenzo Orfeo, direttore della Clinica Mediterranea e presidente e fondatore di AIRO Onlus – Associazione Italiana di Rinnovamento in Oculistica, impegnata in missioni umanitarie in Italia e all’estero e attiva con un ambulatorio oculistico sociale a Qualiano (NA) – sottoporrà i giovani a visite specialistiche. Successivamente verranno forniti gratuitamente gli eventuali occhiali da vista prescritti. Si inizierà con i ragazzi dell’IPM di Nisida per proseguire poi con quelli di Catanzaro, Milano e Palermo.

Il protocollo si inserisce in un più ampio percorso volto a incrementare le proposte e la realizzazione di interventi congiunti in favore del benessere psicofisico dei minori e dei giovani adulti seguiti dai servizi della giustizia minorile, con particolare attenzione ai temi della prevenzione, della salute visiva e dell’accesso equo alle cure.

L’iniziativa testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del Terzo Settore nella costruzione di percorsi capaci di generare inclusione, tutela della persona e opportunità di crescita e reinserimento sociale.