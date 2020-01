M5s. De Toma. Lascio, non mi riconosco nella leadership di Di Maio e Davide Casaleggio

Agenpress – “Lascio perché non mi riconosco nella leadership di Di Maio & Co: Davide Casaleggio e i cosiddetti vertici. Con Luigi in due anni avrò parlato due volte e con me non ha mai condiviso nulla”.

Così il deputato Massimiliano De Toma, appena uscito dal M5s, per entrare nel gruppo Eco dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti. “Vogliamo sostenere questa maggioranza cercando di incidere sui temi che il Movimento ha abbandonato. E il Movimento “si salva solo se cambia leadership. Forse”.

“Da un certo punto di vista passare alla Lega sarebbe stato più facile, ma abbiamo un progetto con Lorenzo e vogliamo portarlo avanti”. Per De Toma ci saranno altre defezioni nei 5Setelle, “perché gli scontenti sono tantissimi. Anche al Senato. A Montecitorio adesso puntiamo a formare una componente da 10 deputati, poi in un secondo momento vogliamo arrivare a un gruppo autonomo, magari anche con altri parlamentari che condividono le nostre idee”, spiega. Sulle restituzioni, “finalmente potrò donare parte del mio stipendio a un conto dello Stato. E così farà tutto il gruppo di Eco, come abbiamo deciso con Fioramonti”.