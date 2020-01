Potranno concorrere servizi e articoli che affrontino tematiche relative alla ricerca e all’innovazione nel campo del diabete pubblicati dal mese di giugno 2019 e pervenuti alla segreteria organizzativa entro il 15 aprile 2020

Agenpress. La Società Italiana di diabetologia SID bandisce il 4° premio giornalistico ‘SID-Diabete Ricerca’ – istituito dall’Associazione ‘Diabete Ricerca’, dalla ‘Fondazione Diabete Ricerca’ e dalla ‘Società Italiana di Diabetologia’ – con lo scopo di riconoscere e stimolare la corretta divulgazione scientifica di tematiche riguardanti il diabete mellito. Il premio vuole essere un omaggio allo stile e al modo di svolgere questa professione con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di linguaggio e capacità di divulgazione delle notizie.

Il riconoscimento, dell’ammontare di €. 2.000 per ciascuna delle categorie individuate:

– Agenzie di stampa e carta stampata

– Radio-Televisioni, Web e servizi on line

verrà assegnato da una giuria composta dall’Ufficio di Presidenza della Società Italiana di Diabetologia e da due giornalisti, e sarà consegnato in occasione dell’inaugurazione del 28° congresso Nazionale SID a Rimini dal 13 al 16 maggio 2020.

Chi avesse già inviato gli elaborati non dovrà inviarli nuovamente.

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Il premio è destinato al miglior elaborato di taglio giornalistico (pubblicato su testate giornalistiche cartacee, web, audio o video) che affronti tematiche relative alla ricerca e all’innovazione nel campo del DIABETE.

Art.2

La partecipazione al premio è gratuita e riservata a giornalisti iscritti all’Ordine nazionale o autori che pubblichino su testate regolarmente registrate al Tribunale di competenza.

Art.3

Possono concorrere al premio gli autori di servizi in lingua italiana consegnati alla Segreteria della SID e pubblicati da quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, riviste specializzate, testate online, servizi radio-televisivi, pubblicati, trasmessi o diffusi dal 1 giugno 2019 al 15 aprile 2020.

Art.4

Saranno presi in considerazione i contenuti pubblicati su testate giornalistiche regolarmente registrate. Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che abbiano legami contrattuali con l’organizzazione.

Art.5

Le opere in concorso (non più di tre per ogni autore) dovranno pervenire, così come di seguito specificato, entro e non oltre il 15 aprile 2020, presso: dottoressa Alessia Russo – Segreteria organizzativa Premio giornalistico ‘SID–Diabete Ricerca’ – via Pisa, 21 – 00162 Roma (RM) – E-mail: a.russo@siditalia.it