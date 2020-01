Azzolina. Bucalo (Fdi), copiare stralci senza citazioni è atto grave. Spieghi al Parlamento

Agenpress – “Copiare ampi stralci da manuali specialistici, senza citazioni, facendoli quindi passare per propri, è un atto grave e offensivo, nei confronti di quella scuola italiana che il ministro oggi dovrebbe rappresentare”.

Lo dichiara Carmela Ella Bucalo vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola di Fratelli d’Italia.

“Una tesi di laurea o una relazione di fine tirocinio, poco cambia. Un ministro, a maggior ragione se dell’Istruzione, non può copiare, non può avere nel suo palmares una così grave irregolarità. Attendiamo come giusto che sia i riscontri, ma se le indiscrezioni di stampa dovessero risultare veritiere la vicenda sarebbe inammissibile. Lucia Azzolina deve chiedere scusa agli italiani, deve presentarsi in Parlamento e spiegare”.

“L’istituzione scolastica ha bisogno di credibilità e solide fondamenta e questo, purtroppo, non è certo un fulgido esempio. Ma, prima di stendere un velo pietoso sulla vicenda mi piacerebbe rivolgere ai colleghi del M5S una semplice domanda: volete continuare a parlare di meritocrazia e trasparenza?”.