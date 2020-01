Agenpress. Il leader politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, e Danilo Toninelli, responsabile delle campagne elettorali del Movimento hanno dichiarato che alle elezioni regionali nelle marche il M5S correrà da solo.

In una nota diramata dal M5S è stato rilevato che non ci sono le condizioni politiche per pensare a un patto civico che comprenda anche i partiti.