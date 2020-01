Gregoretti. Conte accusa Salvini che replica: sapeva tutto o era distratto

Agenpress – “Ho già chiarito i fatti. La presidenza del Consiglio è stata coinvolta nella distribuzione di migranti. La decisione su se, come e a quali condizioni sbarcare era di Salvini in qualità di ministro dell’Interno”. Lo dice il premier Giuseppe Conte. “Mi sembra evidente che il ministro dell’Interno ne abbia fatto una battaglia politica, anche in modo strumentale”.

Diversa la versione di Matteo Salvini, il quale ribadisce di averne parlato con il premier stesso. Lo dice a Porta a Porta. “Assolutamente sì, in tutte le occasioni di sospensione degli sbarchi abbiamo sempre fatto sbarcare chi era malato, donne, bambini. O Conte era distratto o questo e’ un processo politico”.

Salvini afferma che “chiederà ai senatori della Lega di votare per l’autorizzazione al processo anche in Aula. E’ un chiaro tentativo politico, con negli Usa con Trump, di attaccare il nemico politico per via giudiziaria. Il problema è che il Pd voglia processarmi ma ha paura di farlo. Voglio capire da un giudice se difendere i confini del mio Paese sia un atto meritorio o un crimine”.