Crimi: “Voto polarizzato. Alcuni nostri elettori hanno deciso di votare da un’altra parte”

Agenpress. Vito Crimi, reggente del Movimento Cinque Stelle, ha dichiarato che “il voto è stato molto polarizzato e ha portato alcuni nostri elettori a decidere di votare da un’altra parte“.

“Le Elezioni Regionali non sono andate bene, ce l’aspettavamo”. Il Movimento è nato in un momento in cui il bipolarismo è fallito e noi abbiamo portato aria fresca. Errori? Ci rialziamo e rilanciamo“.

“Nel governo – aggiunge Crimi – “i rapporti di forza non cambiano. Il Parlamento è questo e dura 5 anni”. “Di un fronte per sconfiggere le destre ai cittadini non frega niente Gli importa se abbassiamo le tasse“.