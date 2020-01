Regionali. Salvini, “dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita”

Agenpress – “Grazie ai milioni di italiani che hanno votato, chi sceglie si prende responsabilità chiunque abbia scelto, si è fatto carico pezzetto futuro del Paese”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i risultati delle votazioni.

“In Emilia-Romagna è stata una cavalcata eccezionale commovente e sono orgoglioso. Per me è un’emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita qui”.

“Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un’emozione, dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita. “Se i dati del M5s saranno confermati, il Movimento scompare dalla regione Emilia-Romagna e quasi scompare anche dalla Calabria. E’ evidente che domani a Roma qualcosa cambierà. Avendo fatto migliaia di km per l’Emilia-Romagna e la Calabria, sono contento e mi prendo un pezzettino di merito di aver ri-coinvolto tante persone. Mi prendo un pezzetto di merito di aver ri-coinvolto le persone ad andare a votare”.