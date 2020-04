Zingaretti: “La UE ha realizzato più azioni concrete nelle ultime settimane che in tutti gli ultimi anni”

Agenpress. Di fronte all’emergenza sanitaria, la UE ha realizzato più azioni concrete nelle ultime settimane che in tutti gli ultimi anni. Bisogna essere consapevoli delle scelte fatte, senza cedere alla sterile propaganda antieuropeista.

Arriva il fondo Sure, uno strumento di solidarietà europea a garanzia della disoccupazione, del lavoro e imprese per 100 miliardi di euro. Lavoriamo ancora con tutte le forze per un’Europa protagonista di pace e sviluppo nel mondo.

Lo dichiara, in una nota, il segretario del PD Nicola Zingaretti.