AgenPress. L’ex presidente russo Dmitrij Medvedev ha dichiarato che l’Unione Europea è diventata un nemico per la Russia, rappresentando una minaccia diretta alla sua sicurezza, e Mosca ora si oppone all’adesione dell’Ucraina.

Tuttavia, Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha affermato che l’UE si è trasformata da un blocco economico incentrato sulla prevenzione della guerra in quella che ha definito un’organizzazione anti-russa che sta gradualmente diventando un blocco militare.

“Bruxelles oggi è il vero nemico della Russia. Nella sua attuale forma distorta, l’Unione Europea rappresenta per noi una minaccia non inferiore a quella dell’Alleanza Atlantica”, ha scritto Medvedev su Telegram.

Ha affermato che è quindi sbagliato sostenere ora che l’Ucraina dovrebbe essere libera di “aderire a qualsiasi cosa voglia”, tranne che alla NATO.

“L’UE, piena di armi… è una minaccia diretta per la Russia. È esattamente così che dovrebbe essere affrontata. Almeno finché non cambierà il suo approccio nei nostri confronti”, ha aggiunto. “Quindi, la cosiddetta idea dell’Ucraina all’interno dell’UE è un pericolo per il nostro Paese”.