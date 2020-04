Coronavirus. Misiani, pensiamo a prestiti interessi zero per le imprese

Agenpress – “Stiamo lavorando a prestiti con interessi a zero che possono arrivare fino al 25% del fatturato, cioè tre mesi su dodici, e che siano di lungo periodo con una percentuale di garanzia statale fino al 90%”.

Lo ha detto Antonio Misiani, viceministro dell’Economia. “La garanzia al 100% non è attualmente possibile per nessun paese europeo perché il Temporary framework agreement permette di arrivare al 90% e non al 100%. Ma arrivare al 100% avrebbe una contro indicazione dal punto di vista dell’effetto leva attivabile attraverso le garanzie statali. Abbiamo fatto già uno sforzo importante nel decreto di marzo attivando garanzie per 350miliardi di euro per prestiti e finanziamenti alle imprese. Vogliamo rafforzare questo intervento con un provvedimento che sarà emanato nei prossimi giorni che dovrebbe attivare ulteriori garanzie per 200miliardi di euro per le imprese micro piccole, medie e di più grande dimensione”.

“Lo sforzo che abbiamo fatto per il lavoro autonomo vale 3,5 miliardi di euro, l’ammontare di risorse mai stanziato per un segmento importante del mondo del lavoro che è sempre stato escluso da ogni forma di ammortizzatore sociale”, ha aggiunto, spiegando che “la cifra si può migliorare e lo stiamo discutendo in vista del decreto che verrà approvato nei prossimi giorni. E’ giunto il momento di pensare a misure strutturali di welfare per questi lavoratori”.

“Gli italiani hanno 1400 miliardi di euro fermi nei loro conti correnti o in liquidità non dobbiamo inventare patrimoniali ma strumenti che permettano di convogliare queste risorse verso l’economia reale. Penso a un patto tra risparmiatori, Stato e sistema produttivo con l’emissione di titoli a lunghissimo periodo per raccogliere risorse da destinare al rilancio e alla ripartenza del Paese”.