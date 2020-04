Sicilia. Feditalimprese. L’azienda Acquanova disponibile a sanificare gratis i mezzi pubblici necessari per l’emergenza

Agenpress – Raggiunto un’accordo tra il Segretario regionale di Feditalimprese Sicilia, Salvo Russo e l’imprenditore etneo Lorenzo Bonaccorsi, amministratore di Acquanova Sicilia.

L’azienda ha dato la propria disponibilità ad offrire GRATUITAMENTE il servizio di sanificazione per tutti i veicoli pubblici di Comuni, enti, etc. che sono indispensabili soprattutto in questo periodo storico.

La sanificazione è un utile contributo di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito delle straordinarie necessità per affrontare l’emergenza “Coronavirus”

“Siamo felici, afferma il segretario regionale di Feditalimprese, Salvo Russo, di constatare che ci sono imprenditori disponibili ad offrire un contributo per fronteggiare l’emergenza in corso, anche in questo momento così difficile per le aziende”.

Per informazioni contattare la Segreteria Regionale di FEDITALIMPRESE Sicilia al numero telefonico 0958996707

Per le prenotazioni inviare una e-mail a: info@acquanovasicilia.it