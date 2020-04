Agricoltura in crisi, Forza Italia: “Inspiegabile bocciatura dei nostri emendamenti”

Dichiarazioni dell’On. Erica Mazzetti e di Giampaolo Giannelli

Agenpress. “L’emergenza Coronavirus, abbattutasi sull’Italia e sul mondo intero, deve veder prevalere la tutela della salute di tutti, in primis dei lavoratori, ma non può portare alla distruzione di un intero comparto, come quello agricolo, alle prese con la difficoltà, in questo momento nel reperire personale, e alle prese con una burocrazia non pertinente al momento in cui viviamo – queste le parole dell’On. Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e Coordinatore azzurro della Provincia di Prato.

“Assistiamo – continua Giampaolo Giannelli Vicecoordinatore Provinciale di Forza Italia Firenze – a una situazione che, a detta delle organizzazioni di categoria, porterà ad una mancanza di almeno 22.000 addetti come manodopera, con difficoltà particolari per le province di Firenze, Siena, Grosseto, ma un po’ in tutta la Toscana. Le previsioni sono particolarmente fosche per le raccolte di ortaggi, pomodori, frutta sia primaverile che estiva, ma anche per le attività degli allevamenti e delle cantine”.

“In linea con le opportune richieste della categoria – precisa Erica Mazzetti – Forza Italia aveva presentato una serie di emendamenti (ripristino del meccanismo dei voucher semplificati per acquisire manodopera a termine per i lavori agricoli stagionali) tesi ad alleggerire e semplificare la burocrazia e a favorire, nel rispetto delle regole e della tutela dei lavoratori, il regolare svolgimento di attività essenziali. Troviamo inspiegabile la bocciatura in commissione bilancio al Senato di questi emendamenti che avevano il solo scopo di salvare i raccolti e consentire una regolare programmazione dei lavori nei campi nei mesi a venire”.

“Forza Italia – prosegue l’On. Mazzetti – non si arrende e appena il provvedimento arriverà alla Camera ripresenterà gli emendamenti; sarà l’occasione per vedere quelle che sono davvero le posizioni di Italia Viva, a parole favorevole alla tutela delle imprese e di attività essenziali per l’Italia, ma di fatto allineatasi finora alle posizioni del PD e del movimento 5 stelle, anche nella bocciatura in commissione bilancio al Senato dei nostri emendamenti”.

“Il nostro partito – concludono Erica Mazzetti e Giampaolo Giannelli – è impegnato in prima linea a fianco delle aziende agricole, zootecniche, vitivinicole, florovivaistiche, vero cuore pulsante dell’economia italiana, e farà di tutto affinché una grave emergenza sanitaria come quella del covid-19 non distrugga anche questa fondamentale filiera”.