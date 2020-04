Eurogruppo. Bartolo (europarl. PD). “Se non si trova accordo questa UE non ha più senso”

Agenpress – “Devo dire grazie a loro e mi dispiace per le morti di tanti colleghi medici e sanitari che stanno facendo cose straordinarie. Sono commosso da questa loro grande disponibilità. Ci doveva essere un’attenzione particolare per queste persone che operano in trincea e avrebbero dovuto essere salvaguardati”.

Così Pietro Bartolo, europarlamentare del PD e medico, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Sui migranti che lavorano nei campi. “Se noi ancora oggi abbiamo di che mangiare dobbiamo dire grazie anche a queste persone ‘invisibili’ che ci danno questa possibilità. Sono persone che ancora oggi, in modo non normale, lavorano nei campi e rischiano di prendersi questo virus. Ha fatto bene il premier portoghese Costa che ha regolarizzato tutti gli immigrati, dandogli la possibilità di avere l’accesso ai diritti sanitari e avendo così la possibilità di tracciare e tenere sotto controlli chi è affetto da Coronavirus. Siamo incapaci di gestire questo fenomeno dell’immigrazione, questo poteva essere il momento giusto per cominciare a gestire il fenomeno in maniera corretta. In questo momento che abbiamo capito che queste persone possono aiutarci a superare questa pandemia, per una volta ammettiamolo e consideriamoli esseri umani. Essendo invisibili non sono entrati neanche nei decreti di emergenza, quindi poi è normale che finiscano per strada”.

Sull’Eurogruppo. “Credo che l’Europa alla fine rifletterà e si renderà conto che essendo un problema che riguarda tutti, deve essere affrontato da tutta l’Europa senza se e senza ma, altrimenti non avrebbe più senso questa UE”.