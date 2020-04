Coronavirus. Morti altri 5 medici, totale 105

Agenpress – Altri 5 medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente l’elenco dei camici bianchi – in attività, pensionati e pensionati richiamati in servizio o comunque impegnati nell’emergenza – deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Sono i medici di famiglia Antonio De Pisapia e Massimo Bosio, e il chirurgo oncologo Francesco Cortesi, Giunio Matarazzo, odontoiatra, e Emilio Brignole, chirurgo ospedaliero. Il totale dei decessi sale a 105.