Giorgia Meloni: “L’asse tra Italia e Stati Uniti resta solido e destinato a proseguire nel segno della collaborazione”

AgenPress. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, respinge le letture più allarmistiche sulle recenti tensioni tra Stati Uniti e alleati europei e invita a riportare il dibattito politico su un piano di concretezza. Intervenendo durante l’evento “Il Giorno della Verità”, la premier ha minimizzato le interpretazioni che parlano di uno strappo nei rapporti con Washington dopo alcune prese di posizione del presidente americano Donald Trump.

«La politica non è Temptation Island», ha affermato Meloni, utilizzando una metafora televisiva per criticare la tendenza a trasformare ogni divergenza diplomatica in una crisi politica. Secondo la presidente del Consiglio, non esistono rischi concreti di contraccolpi nei rapporti tra Italia e Stati Uniti.

«Non vedo rischi di contraccolpi, i rapporti Usa-Italia vanno bene», ha spiegato, sottolineando come il dialogo tra Roma e Washington continui a essere solido e fondato su interessi strategici condivisi. La premier ha inoltre evidenziato la necessità di riportare le relazioni bilaterali a una dimensione ordinaria, lontana dalle polemiche e dalle interpretazioni eccessivamente personalistiche.

«Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità», ha dichiarato, ribadendo l’importanza della cooperazione tra i due Paesi su dossier fondamentali che spaziano dalla sicurezza internazionale all’economia, passando per le questioni energetiche e commerciali.

Meloni ha quindi confermato la presenza del governo italiano alla tradizionale festa organizzata dall’ambasciata statunitense, un segnale che intende rafforzare l’immagine di una relazione istituzionale stabile e costruttiva. «Il governo sarà presente alla festa all’ambasciata statunitense», ha annunciato.

Le parole della premier arrivano in una fase particolarmente delicata dello scenario internazionale, caratterizzata dal ritorno di Trump alla Casa Bianca e dalle nuove sfide nei rapporti tra gli Stati Uniti e i partner europei. In questo contesto, il governo italiano punta a mantenere un rapporto privilegiato con Washington senza rinunciare al proprio ruolo all’interno dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica.

Il messaggio lanciato da Meloni è chiaro: al di là delle differenze di vedute e delle dinamiche politiche del momento, l’asse tra Italia e Stati Uniti resta solido e destinato a proseguire nel segno della collaborazione.