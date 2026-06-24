Rutte: “500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l’Operazione Epic Fury”

AgenPress. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha difeso l’azione militare del presidente Donald Trump contro l’Iran, avvertendo che consentire al regime di dotarsi di un’arma nucleare avrebbe conseguenze devastanti per il mondo.
“Il presidente sta facendo esattamente ciò che è necessario, ovvero indebolire le capacità nucleari dell’Iran”, ha dichiarato Rutte”. “Questo è un esportatore di caos. È un esportatore di terrorismo”, ha aggiunto riferendosi all’Iran. “Sarebbe devastante per la regione e per il mondo intero. E se dovesse arrivare quel momento, in cui si impossessassero di un’arma nucleare, sarebbe troppo tardi”, ha avvertito.
Rispondendo alle nazioni che dicevano al presidente che la guerra con l’Iran “non era la nostra guerra” e che “non l’avevamo iniziata noi”, Rutte ha detto di comprendere perfettamente “la delusione”.
“Ma se prendiamo, ad esempio, l’Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l’Operazione Epic Fury . “Credo che il presidente, per quanto riguarda l’Iran, abbia fatto esattamente ciò che doveva fare”.
Considerando le conseguenze del vertice del G7 e la firma del memorandum d’intesa Rutte ha detto che “è stato un grande successo”, visto che i leader sono giunti a conclusioni comuni, soprattutto sull’apertura dello Stretto di Hormuz. “Tutti i leader lo hanno sostenuto nella questione iraniana”, ha spiegato Rutte. “Tutti i leader presenti lo hanno appoggiato sul principio di libertà di navigazione.”