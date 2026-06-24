Rutte: “500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l’Operazione Epic Fury”

“Il presidente sta facendo esattamente ciò che è necessario, ovvero indebolire le capacità nucleari dell’Iran”, ha dichiarato Rutte”. “Questo è un esportatore di caos. È un esportatore di terrorismo”, ha aggiunto riferendosi all’Iran. “Sarebbe devastante per la regione e per il mondo intero. E se dovesse arrivare quel momento, in cui si impossessassero di un’arma nucleare, sarebbe troppo tardi”, ha avvertito.