Amadeus lascia, con due anni di anticipo, il gruppo Warner Bros Discovery

AgenPress. Si avvia verso una conclusione anticipata l’avventura di Amadeus nel gruppo Warner Bros. Discovery. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, il conduttore e la media company internazionale starebbero lavorando a una risoluzione consensuale del contratto quadriennale firmato nella primavera del 2024, che avrebbe dovuto legare le parti ancora per altre due stagioni televisive.

L’accordo siglato due anni fa rappresentò uno dei trasferimenti più clamorosi della televisione italiana. Dopo i successi ottenuti in Rai, culminati con le cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo, Amadeus aveva scelto il Nove per aprire una nuova fase della sua carriera. Il contratto prevedeva la conduzione di un programma di access prime time e di due produzioni di prima serata ogni anno, oltre a un coinvolgimento nello sviluppo di nuovi format per il gruppo.

Tuttavia, il percorso non ha prodotto i risultati attesi. Nonostante programmi come “La Corrida”, “Like a Star” e “The Cage”, gli ascolti non hanno raggiunto gli obiettivi sperati, né per il conduttore né per Warner Bros Discovery. Una situazione che avrebbe spinto entrambe le parti a valutare una separazione anticipata, evitando di proseguire un rapporto che non ha espresso il potenziale immaginato al momento della firma.

Le voci sull’addio si sono intensificate dopo la recente apparizione di Amadeus negli studi Rai di Radio2 come ospite dell’amico Fiorello. Un ritorno simbolico che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un possibile riavvicinamento all’azienda di Viale Mazzini, anche se al momento non esistono conferme ufficiali su un eventuale rientro.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’obiettivo sarebbe quello di individuare una “exit strategy” condivisa che consenta di chiudere il rapporto senza strascichi, con soddisfazione reciproca. La conclusione anticipata del contratto segnerebbe così la fine di un progetto che, nelle aspettative iniziali, avrebbe dovuto rappresentare uno dei pilastri della crescita del Nove nel panorama televisivo italiano.

Resta ora da capire quale sarà il futuro professionale di Amadeus. La Rai osserva con attenzione gli sviluppi, mentre sul mercato televisivo il nome del conduttore continua a essere tra i più prestigiosi e richiesti. Per il momento, però, l’unica certezza è che il matrimonio con Warner Bros Discovery sembra ormai arrivato ai titoli di coda con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo.