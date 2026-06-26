Attacco hacker a Trenitalia. Violati dati personali collegati ai titoli di viaggio acquistati dai clienti

AgenPress. Trenitalia ha comunicato di aver subito un incidente di sicurezza informatica che ha comportato l’accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei propri clienti. L’azienda, attraverso una comunicazione inviata via e-mail agli utenti coinvolti, ha spiegato di aver rilevato un attacco informatico condotto da soggetti esterni al momento non identificati.

Secondo quanto riferito dalla società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la violazione ha riguardato alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio acquistati dai clienti. Trenitalia ha precisato di aver immediatamente attivato le procedure di sicurezza previste per contenere l’incidente, avviando al contempo le necessarie attività di verifica e monitoraggio.

L’azienda ha tuttavia escluso che siano state compromesse informazioni relative ai pagamenti effettuati dagli utenti. I dati finanziari e quelli delle carte di credito non sarebbero dunque stati oggetto dell’accesso abusivo, un elemento che contribuisce a limitare l’impatto della violazione sotto il profilo economico.

Nella comunicazione inviata ai clienti interessati, Trenitalia ha informato di aver adottato ulteriori misure di protezione e di essere impegnata a collaborare con le autorità competenti per accertare l’origine dell’attacco e le eventuali responsabilità. L’azienda ha inoltre raccomandato agli utenti di prestare particolare attenzione a possibili tentativi di phishing o comunicazioni sospette che potrebbero sfruttare le informazioni sottratte.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sul numero esatto di persone coinvolte né sulla tipologia completa dei dati a cui gli hacker avrebbero avuto accesso. Le indagini tecniche sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare l’effettiva portata della violazione.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente esposizione delle grandi aziende e delle infrastrutture strategiche agli attacchi informatici. Negli ultimi anni il settore dei trasporti è diventato uno degli obiettivi più frequenti dei cybercriminali, interessati sia ai dati personali degli utenti sia ai sistemi informatici che gestiscono servizi essenziali.

Trenitalia ha assicurato che continuerà a fornire aggiornamenti ai clienti coinvolti e alle autorità competenti man mano che emergeranno nuovi elementi dall’attività investigativa.