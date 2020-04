Boris Johnson è stato dimesso dall’ospedale

Agenpress. Il portavoce di Boris Johnson ha annunciato che il premier è stato dimesso dall’ospedale. “Su consiglio del suo team medico – ha detto ancora il portavoce – non ritornerà immediatamente al lavoro”.

In un video messaggio su Twitter il premier inglese ha detto “Gli sforzi di milioni di persone per restare a casa in tutto il Paese valgono la pena. Insieme supereremo questa crisi, come abbiamo superate molte crisi in passato”. Poi ha aggiunto #StayHomeSaveLives. (traduz. Stare a casa salva vite).