Coronavirus. La Cina rivede il bilancio delle vittime. A Wuhan aggiunte 1.290, e 325 casi

I funzionari di Wuhan, dove il virus è stato segnalato per la prima volta alla fine dell’anno scorso, venerdì hanno aggiunto 1.290 morti di coronavirus al bilancio della città. Hanno anche aggiunto 325 casi confermati al conteggio della città.

Il numero totale di casi registrati in città è ora pari a 50.333, con 3.869 morti.

Il precedente bilancio delle vittime per Wuhan era di 2.579, quindi la cifra rivista segna un aumento del 50% del numero di morti nella città per coronavirus.

A partire dal 17 aprile, la National Health Commission cinese aveva riportato 3.342 morti a livello nazionale , prima che le cifre riviste di Wuhan fossero pubblicate.

I funzionari hanno spiegato che inizialmente i decessi non erano stati contati perché nelle prime fasi della pandemia alcune persone sono morte a casa, i medici sopraffatti si sono concentrati sul trattamento dei casi piuttosto che sulla segnalazione di decessi e un ritardo nella raccolta di dati da vari governi e organizzazioni private.

Hanno aggiunto che le cifre sono state riviste per mostrare “la responsabilità nei confronti della storia, delle persone e delle vittime”, nonché di garantire “una divulgazione aperta e trasparente delle informazioni e della precisione dei dati”.

Questa non è la prima volta che le autorità sanitarie cinesi cambiano il numero relativo alla pandemia. Il modo in cui sono stati contati i casi è stato cambiato tre volte in gennaio e febbraio , causando una diffusa confusione sull’entità della crisi in Cina.