Libri. Cicciolina. La mia vera storia

Agenpress. Cosa si nasconde dietro l’immagine pubblica di una pornostar? Quale è la vera vita una volta lontana dalle luci delle scene? E’ solo sesso, porno o c’è dell’altro?

Esce sul mercato dell’editoria il libro più discusso “CICCIOLINA La mia vera storia” di Ilona Staller edito da Golena Edizioni.

Ilona Staller svela i suoi segreti, ma c’è molto di più. Nata da una famiglia poverissima, per la sua bellezza è stata costretta a lavorare come spia dei servizi segreti ungheresi, ma una volta in Italia è diventata attrice, deputata del Parlamento Italiano. Ha rinnovato la morale degli italiani trasformandosi in paladina della liberalizzazione sessuale e lottando contro i falsi perbenismi.

Quella di Ilona Staller è la storia di una donna che ha scandalizzato il mondo per inseguire i propri sogni passando da un estremo all’altro della vita. Il libro per la prima volta svela particolari e storie inedite di una vita vissuta al limite e oltre i limiti.

Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, nota anche con lo pseudonimo di cicciolina nasce a Budapest il 26 novembre 1951. E’ un ex attrice pornografica, cantante, politica ed ex conduttrice radiofonica ungherese, naturalizzata italiana.

All’inizio della carriera nel settore pornografico si è fatta chiamare anche Elena Anna, Elena Mercury o Elena Mercuri. Ha lavorato anche in radio, televisione e nel mondo della musica.

Nel 1987, eletta alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Radicale, Cicciolina fu la prima attrice pornografica al mondo ad ottenere l’incarico di componente di un parlamento nazionale.