L’opinione di Roberto Napoletano. RI-Fate Presto/1

Soldi Subito: Siamo l’unico paese al mondo ad avere partiti populisti sia al governo che all’opposizione. Siamo alla farsa, ma ora non ride più nessuno

Agenpress. Siamo l’unico Paese al mondo ad avere partiti populisti sia al governo che alla opposizione. Facciamo scelte premianti per la propaganda e, cioè, per l’orgoglio nazionale e facciamo queste scelte anche mentre stiamo morendo. Non esistono più armi segrete, ma ogni ora del giorno e della notte ce ne inventiamo una in casa e fuori. Sempre una nuova perché non ne va mai bene una.

Riusciamo a spararci sui piedi con le baionette della Lega anche quando i Verdi tedeschi e, al loro seguito, tutti i Verdi chiedono al Parlamento europeo di votare quegli euro-bond senza ottenere i quali pretendiamo che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vada a casa.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/04/17/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-ri-fate-presto-1/