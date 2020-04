Mirabelli (PD): Bene i provvedimenti del Governo contro le infiltrazioni mafiose

Agenpress. “Magistrati e banche hanno già lanciato l’allarme su possibili infiltrazioni mafiose durante l’emergenza sanitaria. Nei territori più in difficoltà le mafie potrebbero garantire una assistenza economica a chi non ce la fa, attraverso usura e riciclaggio di denaro, potrebbero garantire mano d’opera è lavoratori in nero per le imprese in difficoltà, potrebbero candidarsi a gestire appalti per le opere previste per la prossima ripartenza.

Per questo il governo deve garantire strumenti e controlli sul territorio soprattutto per quello che riguarda la questione delle risorse erogate per le opere pubbliche e per gli appalti. Serve equilibrio tra l’urgenza della riapertura dei cantieri e le regole per garantire correttezza, a partire da codice Antimafia e Codice degli Appalti.

Per questo mi sembrano importanti e giusti gli interventi annunciati dalla ministra Lamorgese: servono tavoli di coordinamento tra tutti gli operatori per garantire correttezza nelle assegnazioni degli appalti e importante mi sembra la decisione di finanziare con 14 milioni il potenziamento delle strutture che devono garantire, in tempi rapidissimi, la consegna dei certificati antimafia a chi chiede accesso ai finanziamenti pubblici”.

Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, nel suo intervento durante il question time con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Testo dell’interrogazione: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1150147

Video dell’intervento e della risposta del Ministro: Franco Mirabelli e Luciana Lamorgese: Question Time Senato 22.04.2020