Dichiarazione dei leader sul memorandum d’intesa tra Usa e Iran

Dichiarazione dei leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Giappone, Canada, Australia, Grecia e Cipro

AgenPress. Accogliamo con grande favore l’annuncio del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran. Ci congratuliamo con gli Stati Uniti, il governo iraniano e tutti i soggetti coinvolti, tra cui Pakistan, Qatar e tutti gli altri mediatori, per questa svolta diplomatica.

Questo è un momento opportuno per ripristinare la stabilità regionale e stabilizzare l’economia globale.

È ora fondamentale che i negoziati dettagliati si concludano e che questo accordo venga attuato rapidamente e in modo completo. Siamo pronti a sostenere questo sforzo.

La riapertura urgente dello Stretto di Hormuz con libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni è essenziale. Ci impegniamo a fare la nostra parte per raggiungere questo obiettivo, nel rispetto dei nostri rispettivi obblighi costituzionali, anche attraverso una missione strettamente difensiva e indipendente per rassicurare la navigazione commerciale e condurre operazioni di sminamento.

L’Iran non deve mai acquisire un’arma nucleare. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti, l’Iran e l’AIEA a tal fine. Siamo disposti a revocare le sanzioni pertinenti in risposta a passi concreti e verificabili compiuti dall’Iran sul suo programma nucleare.

Lavoreremo intensamente con gli Stati Uniti, l’Iran e i partner regionali per cogliere questa opportunità, mantenere lo slancio e raggiungere una soluzione diplomatica a lungo termine.

Ribadiamo inoltre il nostro pieno sostegno alla stabilità, alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano e all’importanza di un cessate il fuoco efficace.