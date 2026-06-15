MASE. Barbaro: “In Kenya per il via dell’Alleanza G7 per le Aree Marine Protette”

AgenPress. L’Italia sarà tra i protagonisti della 11ª edizione dell’Our Ocean Conference, in programma da domani a giovedì 18 giugno tra Mombasa e Kilifi (Kenya), dove verrà lanciata l’Alleanza G7 sulla gestione delle Aree Marine Protette (AMP), iniziativa di alto livello promossa nell’ambito della recente Ministeriale Ambiente del G7.

All’evento parteciperà il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, che al MASE ha la delega proprio sulle Aree Protette e che, nel suo intervento, porterà il contributo italiano sul rafforzamento della governance e dei finanziamenti per la tutela degli ecosistemi marini. L’Alleanza si propone di accelerare l’accesso a finanziamenti sostenibili, rafforzare i sistemi di monitoraggio scientifico, migliorare le capacità di controllo e favorire la diffusione di modelli di gestione efficaci e inclusivi.

“L’Italia sostiene con convinzione questa iniziativa perché la protezione della biodiversità marina non può basarsi solo sulla designazione delle aree, ma richiede gestione efficace, strumenti adeguati e una cooperazione internazionale solida e inclusiva”, dichiara il Sottosegretario Barbaro.