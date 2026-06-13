Accordo Iran e Usa. Entro 24 ore sarà firmato elettronicamente

Washington e Teheran non hanno ancora commentato la dichiarazione del Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif, il quale ha affermato che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore

AgenPress. I termini di un potenziale accordo che potrebbe porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran sono ancora in fase di definizione, ma uno dei principali mediatori ha segnalato oggi che potrebbe essere finalizzato nelle “prossime 24 ore”.

“Siamo più vicini che mai a un accordo di pace”, ha dichiarato poco fa il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif in un post su X , aggiungendo che, se l’accordo verrà finalizzato, sarà immediatamente firmato elettronicamente.

Se l’accordo verrà firmato, seguiranno “colloqui a livello tecnico la prossima settimana”, ha affermato Sharif.

Una fonte a conoscenza dei negoziati ha anche riferito alla CNN che la firma elettronica dell’accordo è prevista entro la fine di domani, e potrebbe avvenire anche prima. La fonte ha affermato che c’è la volontà condivisa di ottenere le firme in modo che il processo non possa essere compromesso.

Sebbene i termini del potenziale accordo non siano stati resi pubblici ufficialmente, un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha dichiarato ieri alla CNN che l’accordo quadro includerà la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco statunitense sui porti iraniani.

Il potenziale accordo porrà fine anche a diverse pressioni economiche sull’Iran, ha affermato il funzionario, nonché allo smantellamento del programma nucleare di Teheran.

I dettagli tecnici su come rimuovere le scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran devono ancora essere definiti, ha riferito ieri alla CNN un alto funzionario dell’amministrazione statunitense.