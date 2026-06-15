Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi

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AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi.

Incontro con il Primo Ministro del Giappone a Villa Doria Pamphilj
Incontro con il Primo Ministro del Giappone a Villa Doria Pamphilj
Incontro con il Primo Ministro del Giappone a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni accoglie il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Takaichi a Villa Doria Pamphilj
Firma del Libro d'Onore
Firma del Libro d'Onore
Firma del Libro d'Onore
Firma del Libro d'Onore
Firma del Libro d'Onore
Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro Takaichi
Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro Takaichi
Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro Takaichi
Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro Takaichi
Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro Takaichi
Dichiarazioni congiunte alla stampa
Dichiarazioni congiunte alla stampa
Dichiarazioni congiunte alla stampa
Dichiarazioni congiunte alla stampa
Dichiarazioni congiunte alla stampa
Dichiarazioni congiunte alla stampa
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