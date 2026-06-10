Confcommercio. Meloni: “In questi anni abbiamo lavorato molto anche per rafforzare il potere d’acquisto degli italiani”

AgenPress. In questi anni abbiamo lavorato molto anche per rafforzare il potere d’acquisto degli italiani. Abbiamo agito su più fronti, il primo dei quali è stato il taglio delle tasse, del costo del lavoro, il Presidente Sangalli anche qui ricordava l’importanza della riforma fiscale, provvedimento che era atteso da qualche decennio e che noi abbiamo finalmente portato a compimento con la riduzione delle aliquote IRPEF, l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, il taglio del cuneo, con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro.

Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d’azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo Governo, per intenderci altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.

Il secondo fronte su cui siamo intervenuti, come sapete, è il rinnovo dei contratti, tanto nel pubblico dove abbiamo stanziato 20 miliardi di euro per sbloccare stipendi che erano fermi da anni, tanto nel privato, appunto incentivando i rinnovi con la detassazione degli aumenti contrattuali e poi con il decreto lavoro che pure veniva citato abbiamo scelto di puntare come mai era stato fatto in passato sulla contrattazione di qualità. Perché è nella contrattazione di qualità che si tutelano davvero i lavoratori settore per settore. Cioè non vogliamo essere portatori di una politica che pretende di imporre tutto dall’alto. Noi vogliamo essere portatori di una politica che si fida della responsabilità dei corpi intermedi e che chiede una alleanza ai corpi intermedi per risolvere i problemi. Perché nessuno può risolvere i problemi da solo.