Trump afferma che le navi stanno “iniziando a muoversi” da Hormuz

AgenPress. Secondo quanto affermato da Trump in un post su Truth Social, le navi, “molte delle quali cariche di petrolio”, stavano “iniziando a lasciare” lo Stretto di Hormuz.

Il traffico lungo questa vitale via navigabile, che prima della guerra trasportava circa un quarto del flusso petrolifero mondiale, si è praticamente arrestato quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato a bombardare l’Iran a febbraio.

Le navi “navigavano lungo l’autostrada meridionale, che è totalmente sicura, protetta e incontaminata. Ci sono anche altre zone di viaggio!!!” ha aggiunto Trump.