Coronavirus. Trump contro governatore Georgia, riaperture premature per spa, barbieri, centri massaggi e tatuaggi

Agenpress – Donald Trump si è detto fortemente in disaccordo con il governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp per la sua decisione di riaprire da venerdì spa, saloni di bellezza, barbieri e parrucchieri, centri massaggi e per i tatuaggi.

“Ho detto al governatore della Georgia Brian Kemp che non sono molto d’accordo con la sua decisione di aprire alcune strutture che violano le linee guida della fase uno per l’incredibile popolo della Georgia”, ha detto Trump.

“Adoro quelle persone. Sono fantastici. Sono stati forti, risoluti, ma allo stesso tempo, deve fare ciò che ritiene giusto. Voglio che faccia quello che ritiene giusto, ma non sono d’accordo con lui su quello che sta facendo, ma voglio lasciare che i governatori facciano (quello che vogliono) “, ha detto il Presidente. “Ora, se vedo qualcosa di totalmente egregio, totalmente fuori linea, lo farò (qualcosa)”, ha detto Trump, ma non ha fornito dettagli su ciò che avrebbe fatto. Kemp, fedele alleato di Trump, lunedì ha annunciato che la Georgia avrebbe aperto venerdì i saloni di bellezza, i massaggiatori, le piste da bowling e le palestre. I servizi di chiesa di persona possono riprendere. E ristoranti e cinema possono aprire lunedì. Il suo ordine impedisce inoltre alle città di imporre le proprie restrizioni alle imprese.

Kemp ha preso la decisione di riaprire le attività dello stato almeno un giorno prima di annunciarlo, ma non ha informato in anticipo la Casa Bianca, secondo quanto riferito da una fonte nota.

I dati raccolti dalla Johns Hopkins University mostrano che a partire da mercoledì, la Georgia aveva visto 20.166 casi confermati di coronavirus e aveva registrato 818 decessi derivanti dal virus.

“Allo stesso modo in cui abbiamo chiuso con cura le aziende e sollecitato le operazioni a terminare per mitigare la diffusione del virus, oggi annunciamo piani per riaprire in modo incrementale e sicuro settori della nostra economia”, ha detto Kemp ai giornalisti lunedì.

La decisione di Kemp ha attirato critiche da parte di esperti di sanità pubblica che hanno ripetutamente sottolineato i pericoli di rilassare le misure di allontanamento sociale troppo presto.