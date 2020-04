Coronavirus. Garavini (Iv). “Mancano 100mila lavoratori nei campi, regolarizziamo gli irregolari”

Agenpress – “Oltre 100mila lavoratori stagionali mancano all’appello. Non riescono a venire in Italia a seguito delle restrizioni per il Covid. È il momento di superare i preconcetti ideologici e regolarizzarli, facendo emergere quella fascia di lavoratori attualmente nascosta. Si tratta di una soluzione utile, oltre che giusta, dal momento che tanti agricoltori sono in difficoltà con i raccolti, perché non trovano manodopera disponibile. I nostri campi hanno bisogno di forza lavoro. Tentennare sulla questione della regolarizzazione è controproducente anche per il nostro sistema Paese e per il funzionamento stesso del nostro comparto agroalimentare”.

“Allo stesso tempo è il momento di regolarizzare anche colf e badanti. Categorie divenute spesso indispensabili per accudire nelle nostre case i parenti anziani o con problemi di salute. Il bonus di 400 euro in arrivo, destinato a sostenere le spese legate a colf e badanti, è un primo passo per regolarizzare l’offerta di lavoro in questo settore altrettanto cruciale per le famiglie italiane”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Presidente commissione Difesa e Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi.