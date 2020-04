Coronavirus. Trump, iniettare disinfettante ai malati per sconfiggerlo. Dura reazione dei medici

Agenpress – La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus.

A dirlo Donald Trump suggerendo che per uccidere il coronavirus si potrebbe testare l’esposizione massiccia a raggi ultravioletti, oppure iniezioni di disinfettanti e di candeggina. Visto che il disinfettante cancella il virus dalle superfici, bisognerebbe sperimentare iniezioni di disinfettante.

“Non sono un dottore”, ha aggiunto. Immediata la reazione della comunità medica. Il pneumologo Vin Gupta bolla l’idea di Trump come “irresponsabile e pericolosa” ricordando che ingerire “detergenti è un metodo comune che la gente utilizza quando vuole togliersi la vita”.

Per Kashif Mahmood, un medico di Charleston (West Virginia), “come medico non posso raccomandare le iniezioni di disinfettante nei polmoni o l’utilizzo di radiazioni ultraviolette all’interno dell’organismo per curare il Covid-19. Non accettate consigli medici da Trump”.

Da parte sua, John Balmes, un pneumologo dell’ospedale Zuckerberg di San Francisco, avverte che perfino annusare la candeggina può causare gravi problemi di salute. “Respirare la candeggina sarebbe assolutamente la cosa peggiore per i polmoni”, afferma Balmes all’agenzia Bloomberg: “Neanche la candeggina molto diluita o l’alcool isopropilico sarebbero sicuri. E’ un concetto assolutamente ridicolo”.

Lìex direttore dell’Ufficio per l’etica governativa degli Stati Uniti, l’avvocato Walter Shaub definisce “incomprensibile che un simile deficiente detenga la più alta carica nel Paese e che ci sia gente talmente stupida da pensare che questo sia OK. Non riesco a credere che nel 2020 devo mettere in guardia chiunque ascolti il presidente che l’iniezione di disinfettante potrebbe uccidere”.