Coronavirus. Coldiretti dona 2mln di kg di prodotti agli animali che vivono nei circhi

Agenpress – Due milioni di chili di prodotti tra carne, frutta e fieno per i circa 2000 animali dei circhi bloccati in tutta Italia dall’emergenza Coronavirus. Questo un primo bilancio dell’operazione di solidarietà messa in campo da nord a sud dagli agricoltori della Coldiretti che hanno donato 200mila chili di frutta e verdura, 10mila chili di carne, quasi 2mila di pesce e 1,7 milioni di chili di fieno e mangime per l’assistenza agli animali. E poi latte, succhi di frutta, dolci, conserve, formaggi, passate di pomodoro, uova e olio extravergine d’oliva per le famiglie dei circensi.

E così dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dal Piemonte alla Toscana, dalla Campania fino alla Sicilia, dove molti circhi sono stati costretti allo stop forzato a causa del blocco degli spostamenti e all’annullamento degli spettacoli.

“Un problema – spiega Coldiretti – che ha fatto scattare l’allarme fame per centinaia di tigri, leoni, giraffe, zebre, ippopotami, elefanti, cavalli e cammelli rimasti di fatto senza sostentamento”.

In tutta Italia, ricorda Coldiretti, “sono almeno 70 le realtà attive che portano avanti una tradizione antica di secoli con la gestione di quasi duemila animali che vanno accuditi tutti i giorni”.