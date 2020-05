On Michele Bordo a Re Mind: importante la messa in sicurezza degli immobili, degli impianti e degli investimenti

Agenpress. Durante il think tank Re Mind sulle misure immobiliari approvate dalla Camera è intervenuto l’ On Michele Bordo che ha precisato i contenuti dell’ordine del giorno che lo ha visto primo firmatario segnalando che “Il patrimonio delle PA è valutato in 476 miliardi di euro di cui circa il 72% è costituito da immobili di cui 2/3 sono in disponibilità agli Enti Locali.

Il patrimonio pubblico del nostro Paese è quindi di straordinarie dimensioni e richiede urgenti interventi di riordino e valorizzazione. Uguale attività di è necessaria per quanto riguarda l’immobiliare e l’edilizia privata.

A tal riguardo occorre diffondere una nuova cultura negli operatori in grado di garantire, attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie (quali BIM, nuvola di punti, IOT, ecc), la prestazione di servizi a valore aggiunto in grado di contribuire alla gestione, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare nazionale, nonché la prestazione di servizi smart che garantiscano l’integrazione dei sistemi edificio/impianti/persone”.

Ha poi proseguito l’on Bordo :” Per quanto riguarda la finanza immobiliare afferente alla valorizzazione del patrimonio pubblico, occorre incentivare, attraverso specifici provvedimenti legislativi, le operazioni di cd. Project financing , attraverso le quali, il terzo privato investitore, lo sponsor e la pubblica amministrazione potrebbero addivenire concretamente alla valorizzazione patrimoniale dei beni immobili pubblici attualmente non utilizzati.

E’ necessario, quindi, approfondire alcune tematiche al fine di mettere in atto azioni volte a sviluppare e a mettere in sicurezza gli immobili e i relativi impianti. Importante il supporto tecnico – scientifico di Re Mind Filiera Immobiliare”.