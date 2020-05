Regolarizzazione migranti. Proroga di tre mesi del permesso di soggiorno

Agenpress – Una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i lavoratori impegnati nel settore agricolo e domestico cui è scaduto il contratto come stagionali. Sembra sia questa la sintesi raggiunta dal governo impegnato in una lunga trattativa, dopo le divisioni iniziali.

Soddisfatta anche la capo delegazione Iv Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, che twitta: “Con Ettore Rosato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone per l’incontro con il preisdente Giuseppe Conte. Italia viva continuerà a lavorare per il Paese. Per ripartire serve un progetto per l’italia, come #ItaliShock: investimenti, infratrutture, opere pubbliche per rilanciare l’economia”.

L’esponente Iv Ettore Rosato definisce la riunione con il presidente del Consiglio “positiva, impostata in maniera intelligente come confronto sui contenuti. Si è discusso di come lavorare nelle prossime settimane”. In particolare, per Italia Viva “la preoccupazione più grande” è che “dopo una grande crisi sanitaria c’è una grande crisi economica che attraversa l’Itali”. Dunque, “abbiamo bisogno di un grande piano di rilancio del Paese, a cominciare da un piano shock sulle infrastrutture. Nelle prossime giornate lavoreremo con il presidente del consiglio per arrivare a una definizione di priorità. Gli italiani stanno facendo questo grande sforzo, lo deve fare anche la politica”.