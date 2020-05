Ristorazione, Nappi “De Luca segua esempio governatori del Nord, subito fondo perduto a imprese”

Agenpress. “Il settore della ristorazione è tra quelli più colpiti dalla crisi e a due mesi dal lockdown, non ha ancora avuto indicazioni nè dal governo nè dalla Regione su come ripartire.

Ad oggi, purtroppo, solo l’1,4% delle imprese italiane è riuscito ad accedere al credito bancario garantito dallo Stato mentre migliaia di lavoratori sono ancora in attesa di ricevere i soldi degli ammortizzatori sociali.

Ci auguriamo che De Luca che oggi ha incontrato i rappresentanti del mondo della ristorazione, dimostri nei confronti di queste imprese, oltre 300 mila in Campania, per lo più a conduzione familiare, la stessa attenzione e sensibilità dimostrata da alcuni governatori del Nord che hanno stanziato un contributo a fondo perduto per salvare un settore strategico della nostra economia”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto.