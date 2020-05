Meloni: “No, il MES non è affatto un affare”

Agenpress. No, il MES non è affatto un affare come tentano in tutti i modi di farci credere, i burocrati di Bruxelles stanno facendo di tutto per convincerci a contrarre debiti con un fondo creato anche con i nostri soldi ma la loro narrazione fa acqua da tutte le parti.

La verità è che solo in €urolandia si parla di Mes e di altre strane alchimie per far fronte alla crisi economica, nel resto del Mondo gli Stati possono fare affidamento sulla loro banca centrale. Mi auguro che Conte non cambi idea rispetto a quello che ha promesso poche settimane fa: sul MES Fratelli d’Italia non farà sconti.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.