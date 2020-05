Pittoritto: Civiltà Italiana vuole un’altra Destra!

Agenpress. Oggi in Parlamento si è votato per la risoluzione sul Recovery Plan punto fondamentale nella trattativa europea sul Recovery Fund da 1000 miliardi.

Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro. In tv prosegue Candida Pittoritto e sui social si stracciano le vesti denigrando ogni sforzo di questo esecutivo e poi in Parlamento boicottano qualsiasi iniziativa, semplicemente perché non porta consensi.

Una linea riprovevole che va a scapito di tutti noi italiani. Questo tipo di Destra populista e senza un’ideale ben preciso non ci appartiene! Civiltà Italiana è al fianco dei cittadini per risolvere i problemi non per crearne altri. Vogliamo un’altra DESTRA.

E’ quanto dichiara, in una nota, Candida Pittoritto (Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani).