Coronavirus, Billi (Lega): confermata vittoria, SI per il ritorno dall’estero senza quarantena!

Agenpress. Gli italiani residenti all’estero, potranno visitare le famiglie e fare le vacanze in Italia dal 3 giugno” dichiara il deputati fiorentino On.Simone Billi, unico eletto per la Lega Salvini Premier nella Circoscrizione Europa “senza dover fare la quarantena obbligatoria di 14 giorni.”

“Questo quanto prevede il DL Fase 2 discusso ieri notte al Consiglio dei Ministri – precisa Billi – già firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che verrà depositato in serata al Senato.”

“Fino al 2 giugno compreso sono vietati gli spostamenti da e per l’estero con mezzi di trasporto sia pubblici sia privati, eccetto che per comprovati motivi di lavoro, salute o di assoluta emergenza, come previsto fino ad oggi” dettaglia il deputato della Lega “rimane consentito il rientro dall’estero per raggiungere il proprio domicilio, rispettando le attuali disposizioni sanitarie.”

“Grazie a tutti per il sostegno a questa iniziativa” conclude Simone Billi “la buona politica vince sempre, siamo riusciti a convincere le persone che hanno a cuore il bene degli italiani, ovunque siano nel mondo, dell’importanza e della bontà del nostro Ordine del Giorno.”