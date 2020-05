Fca, On. Gianfranco Librandi (IV): Bene misure di sostegno al credito

Agenpress. “FCA da la possibilità di lavorare a migliaia di persone in Italia, le misure di sostegno al credito per FCA è sono una buona cosa.

Molte aziende scappano dall’Italia e si rifugiano in Paesi dove i costi sono minori, dobbiamo in tutti modi incentivare gli imprenditori ad in investire in Italia, ma soprattutto a rimanerci, per rafforzare la nostra Economia, c’è bisogno del sostegno di tutti dal grande imprenditore al piccolo commerciante, bisogna “coccolarle” le nostre aziende non ignorarle.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).