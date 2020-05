Zampa: “Bene iniziativa Zingaretti e assessore D’Amato per ripensare l’assistenza agli anziani”

Agenpress. “Accolgo con grande interesse e condivisione la notizia dell’iniziativa assunta dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato per ripensare l’assistenza agli anziani e per stringere un nuovo patto generazionale.

Tutto il Sistema ha bisogno di un ripensamento radicale non solo perché non avvenga mai più quello che abbiamo tristemente dovuto registrare con l’epidemia da Covid-19 ma anche perché è necessario riformare le modalità di presa in carico degli anziani, dando al Paese criteri uniformi e, soprattutto, rispondendo in modo diversificato ai differenti bisogni degli anziani.

Occorre dare risposte concrete ai bisogni degli anziani, che sono diversi tra loro: chi ha la necessità di essere assistito o preso in carico poiché non autosufficiente o chi invece può ancora vivere una vita in autonomia.

Anche il Ministero dovrà essere interessato ad una riflessione su questo tema affinché si indichino e si rispettino dei livelli essenziali di assistenza in tutte le Regioni d’Italia”.

È quanto dichiara, in una nota, la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.