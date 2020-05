Ast Terni, Patuanelli incontra parlamentari umbri con Sottosegretari Todde e Morani

Agenpress. “Si è svolto oggi al MiSE in videoconferenza, in un clima positivo, l’incontro preparatorio in vista del tavolo su Ast di Terni in programma per la giornata di domani. Insieme ai Sottosegretari Alessandra Todde e Alessia Morani ci siamo confrontati con i parlamentari rappresentanti di tutte le forze politiche sul futuro del sito siderurgico.

Ast di Terni è infatti un’azienda strategica nazionale che va tutelata nel pieno rispetto di una procedura privata di cessione.

L’obiettivo dell’incontro di domani è trovare una soluzione condivisa che consenta di proseguire nell’attività produttiva dello stabilimento e tutelare i lavoratori”.

Lo dichiara il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.