Palamara. Pg Cassazione, al vaglio altre azioni disciplinari, migliaia di chat e sms

Agenpress -Dalla procura di Perugia sono giunti “ulteriori atti” dell’inchiesta sul pm romano Luca Palamara, la cui valutazione è “indispensabile ai fini delle considerazioni conclusive sulle azioni disciplinari esercitate e sulle eventuali nuove azioni da assumere”. Lo sottolinea la procura generale della Cassazione che ricorda di aver già “esercitato l’azione disciplinare nei confronti di Luca Palamara per il quale è stata chiesta e ottenuta la misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio confermata dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione in data 15 gennaio del 2020. E di aver esercitato l’azione anche nei confronti dei componenti del consiglio superiore magistratura poi dimessi Corrado cartoni Paolo Criscuoli Antonio lepre Gianluigi Morlini e Luigi spina”.

Il materiale processuale “è composto da un notevole numero di atti, tra cui diverse decine di migliaia di sms e chat”.

Il materiale processuale sul pm indagato per una presunta corruzione, trasmesso dalla procura di Perugia alla procura generale della Corte di Cassazione, “ è composto da un notevole numero di atti, tra cui diverse decine di migliaia di sms e chat, in larga parte di contenuto estraneo all’oggetto delle procedure “. Questo è quanto ha fatto sapere la procura generale della Suprema Corte che, tra l’altro, per “ il celere esame di questi atti ” ha costituito “ un apposito gruppo di sostituti procuratori generali “.