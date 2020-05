Fase 2. Salvini, 1 mld in più su Cig, o si rischia la tensione sociale

Agenpress – “Occorre mettere in bilancio almeno un miliardo in più per evitare che milioni di lavoratori in piena estate rimangano senza cassa e senza stipendio. Serve uno sforzo economico ulteriori da parte del governo altrimenti da giugno si rischia la tensione sociale”. Così Matto Salvini dopo aver incontrato il presidente dell’Inps.

“Portiamo al presidente alcune proposte della Lega per tagliare la burocrazia coprire tutte le imprese e dipendenti perché nell’ultimo decreto sono coperti solo 9 settimane da qui a fine ottobre ma, purtroppo, da qui a fine ottobre le settimane sono 21”, ha detto ancora precisando che si tratta di “proposte, emendamenti, ordini del giorno e consigli affinché gli italiani non aspettino ancora di più per avere quello che è un loro diritto”.

“Ricordo che se ci avessero ascoltato a marzo adesso tutti avrebbero incassato il loro assegno: purtroppo per milioni di Italiani ancora non è così”.