Csm, Fabrizio Cicchitto (REL): inserire concetto di democrazia nella magistratura

"Credo che l'unica soluzione possibile per salvaguardare l'autonomia della magistratura conservando il principio democratico della elezione sia che essa anziché fare il mercimonio di cariche e ruoli che stiamo leggendo sui giornali in questi giorni proceda ad esempio con liste per far eleggere i magistrati dai magistrati come avviene per altri ordini professionali tipo quelli dei giornalisti.

Ogni corrente deve avere un proprio programma e scegliersi al proprio interno dei candidati con liste bloccate da sottoporre alla categoria.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).