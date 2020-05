Ue, Giacomo Portas (leader dei Moderati): Bene Recovery Fund, mettere solide basi per ripartire

Agenpress. “Bene ai Recovery Fund, l’Europa ha risposto bene alle nostre esigenze, ora bisogna utilizzare questi fondi con intelligenza, evitare di sperperarli in cose inutili come ad esempio il Reddito di Cittadinanza.

Bisogna mettere le basi per ripartire, permettere al nostro Paese di rialzarsi evitando brusche ricadute. Rinunciare al Mes sarebbe un errore, abbiamo bisogni di fondi immediati per non “morire” ed il Mes con le sue integrazioni potrebbe essere la giusta soluzione.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).