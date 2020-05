Coronavirus, Bergamini (Fi): “Italiani bloccati, governo usi meccanismo europeo per rimpatri”

Agenpress. “Il silenzio della Farnesina sulle centinaia, se non migliaia – perchè dati certi dal Ministero non ne sono arrivati – di Italiani bloccati ancora all’estero per l’emergenza Covid19 è semplicemente non accettabile.

Dopo mesi di incertezze, il Ministero non è ancora riuscito ad attivare sistematicamente il meccanismo di rimpatrio europeo, che coprirebbe fino al 75% del prezzo dei voli e che permetterebbe agli Italiani bloccati di non doversi sobbarcare oneri economici eccessivi per il rientro.

Un salvagente che l’Italia ha contribuito a finanziare, ma a cui è ricorsa solo una volta – lo scorso febbraio per un volo dal Giappone – contrariamente ai nostri partner europei che ne hanno fatto largo uso. Un ritardo che la dice lunga sulla mancanza di visione di un governo che si dimentica dei propri connazionali bloccati da mesi dall’altra parte del mondo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.