L’opinione di Roberto Napoletano. Lo Stato non fa lo Stato, ma il padrone e il padroncino

Agenpress. Faccio il padrone, anche il padroncino. Non faccio lo Stato. Non ho un disegno industriale per il Paese, ma metto cerotti su piaghe e ferite di ogni tipo con i soldi che ho e con quelli che non ho. Sono una specie di complicato prestatore di ultima istanza di capitale azionario per tutti i Decotti privati e pubblici che se la passavano già molto male prima della Grande Depressione.

Ovviamente lo farò sempre a modo mio, sempre sul filo del rasoio, sempre con mille opacità, sempre con i pesi di quintali di scartoffie che rischiano di fare rotolare giù da un momento all’altro salvato e salvatore. Userò strumenti vari, purché tutti nelle mani degli amici degli amici, quelli che hanno costitutivamente qualche problema a occuparsi di economia sana e di Mezzogiorno produttivo. Hanno altre frequentazioni.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/economia/2020/05/28/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-lo-stato-non-fa-lo-stato-ma-il-padrone-e-il-padroncino/

Video la Grande Balla

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

Video partecipazione Coffee Break:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/05/22/video-roberto-napoletano-a-coffee-break-dobbiamo-riflettere-e-ripartire-insieme-nord-e-sud/

Video Basta con i regali al Nord con i soldi del Sud

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/

Alcuni Video:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/saluteeassistenza/2020/05/17/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-a-1-2-in-piu-ribadisce-la-regione-campania-viene-rapinata-ogni-anno-di-300-milioni-di-euro/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/15/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-elenca-i-numeri-dello-scippo-di-risorse-alla-sanita-campana/

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/