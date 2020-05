Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: ” La Vita in Diretta parla cinese”

Agenpress – “La Vita in Diretta, popolare contenitore di Rai Uno del pomeriggio peggiora di giorno in giorno nella qualità dei servizi e relativa correttezza. L’ altra sera ha mostrato con enfasi il caso del signore afro americano brutalizzato da agenti della polizia Usa”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.

“E’ un fatto vergognoso e senza scusanti. Tuttavia si gradirebbe che la stessa enfasi venisse data dal programma anche alla repressione cinese in atto ad Hong Kong e alla mancanza di libertà di quel Paese che al contrario, viene descritto come una specie di Paradiso di Heidi e non quale dittatura irrispettosa dei diritti individuali”.